Евгений Федоров и оркестр OPTIMYSTICA напомнят о ленинградских джазовых традициях
Возможно, сейчас — лучшая возможность посетить выступления любимых артистов (разумеется, с соблюдением всех мер безопасности), ибо неясно, что будет потом. Хотя сейчас не идет речи об отмене запланированных концертов — но статистика заболеваемости коронавирусом навевает мысли о повторении весеннего сценария закрытий.
Поднять настроение в этих условиях вам поможет концерт OPTIMYSTICA ORCHESTRA — 4 октября коллектив Евгения Федорова выйдет на сцену клуба «Морзе» (16+).
Выступление будет праздничным: и в честь пережитого «бесконцертья», и в честь самого Федорова — 3 октября у музыканта день рождения. Ожидается, что прозвучат все любимые поклонниками композиции, которые, как пишут организаторы, сохраняют «ленинградские песенные и джазовые традиции».
Optimystica Orchestra — проект лидера группы Tequilajazzz Евгения Фёдорова. Музыканты из разных петербургских коллективов, переодевшись в строгие костюмы, исполняют эстрадную музыку в диапазоне от ска до босановы. Проект появился случайно в 2004 году, в первый состав входили музыканты из групп «Аквариум», «Ленинград», «Сплин» и Tequilajazzz.
Начало в 20.00.
Алексей Нимандов