Сразу несколько аварий на перекрестках произошли в Петербурге утром и днем 2 октября. Среди участников ДТП оказались в том числе такси и маршрутка.



Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на пересечении Светлановского проспекта с проспектом Просвещения столкнулись внедорожник и легковое такси Uber. «"Убер" ехал на зелёный, внедорожник, разворачиваясь, не пропустил. Всё живы», — пишет очевидец.

О пострадавших не сообщается. На фото видно, что у обеих машин от удара сработали подушки безопасности.