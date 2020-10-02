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02.10.2020 12:59
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Водители в Петербурге не могут поделить перекрестки: на Просвещения встретились внедорожник и такси

Сразу несколько аварий на перекрестках произошли в Петербурге утром и днем 2 октября. Среди участников ДТП оказались в том числе такси и маршрутка.

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на пересечении Светлановского проспекта с проспектом Просвещения столкнулись внедорожник и легковое такси Uber. «"Убер" ехал на зелёный, внедорожник, разворачиваясь, не пропустил. Всё живы», — пишет очевидец.

О пострадавших не сообщается. На фото видно, что у обеих машин от удара сработали подушки безопасности.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

На пересечении улиц Васи Алексеева и Зайцева в сторону станции метро «Кировский завод» столкнулись два легковых автомобиля, пишет участница группы Людмила, добавляя, что из-за аварии оказалось частично парализовано движение троллейбусов.

А несколькими часами ранее на перекрестке проспекта Энергетиков и Магнитогорской улицы легковой автомобиль, поворачивая налево, столкнулся с маршруткой № 322, рассказал очевидец Сергей.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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