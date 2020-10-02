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02.10.2020 12:16
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Путин уверен, что «присущая Трампу бодрость духа» поможет ему справиться с коронавирусом

Президент России Владимир Путин направил своему американскому коллеге Дональду Трампу телеграмму с пожеланиями скорейшего выздоровления от коронавируса. Об этом 2 октября сообщается на сайте Кремля.

«Уверен, что присущие вам жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм помогут справиться с опасным вирусом», — говорится в телеграмме.

В ночь на 2 октября Трамп сам сообщил о том, что заразился коронавирусом вместе с женой и уходит на карантин. Новость потянула вниз биржевые индексы и цены на нефть.

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