Челябинск не выпускает самолеты в Петербург. В городе стоит белая пелена

Бабье лето уже неделю туманит улицы Челябинска. В пятницу из-за белой пелены в аэропорту задерживается вылет 11 бортов, в том числе и в Петербург.



Два рейса в Северную столицу задерживаются в Челябинске. Это следует из данных табло международного аэропорта города. Один должен был вылететь в 6 утра, но в лучшем случае отправится около двух дня. Второй в 8 утра, но пока его готовят к вылету на 12 часов.



В минувшую среду также два рейса не смогли вылететь из Челябинска из-за тумана. Как уверяют местные метеорологи, туман связан с влиянием антициклона, который установил в городе бабье лето

