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02.10.2020 11:22
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Челябинск не выпускает самолеты в Петербург. В городе стоит белая пелена

Бабье лето уже неделю туманит улицы Челябинска. В пятницу из-за белой пелены в аэропорту задерживается вылет 11 бортов, в том числе и в Петербург.

Два рейса в Северную столицу задерживаются в Челябинске. Это следует из данных табло международного аэропорта города. Один должен был вылететь в 6 утра, но в лучшем случае отправится около двух дня. Второй в 8 утра, но пока его готовят к вылету на 12 часов.

В минувшую среду также два рейса не смогли вылететь из Челябинска из-за тумана. Как уверяют местные метеорологи, туман связан с влиянием антициклона, который установил в городе бабье лето

«Он принёс нам малооблачную и тихую погоду, такие условия, когда наблюдаются безветрие, высокая влажность воздуха, они и приводят к возникновению туманов. Думаю, в ближайшие сутки ситуация не изменится», — заявила порталу 74.ru начальник отдела метеопрогнозов челябинского Гидрометцентра Надежда Ячменёва.

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