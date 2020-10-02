Капитан судна Rhosus пришел в недоумение после просьбы Ливана арестовать его по делу о взрыве в порту Бейрута
Бывший капитан судна Rhosus, которое доставило в порт Бейрута груз аммиачной селитры, удивился требованию Ливана о своем аресте. Борис Прокошев заявил, что не получал никаких официальных уведомлений.
«Прошел такой слух. Я не в курсе, со мной никто не связывался. Не поступало [официальных сообщений. Я в недоумении полном: на каком основании обвинение? Никаких абсолютно [предположений], это все высосано из пальца. Мне никто пока официально не предъявил, не спросил — куда мне обращаться?» — заявил Прокошев в комментарии РБК.
Ранее СМИ Ливана сообщили, что государственная прокуратура обратилась в Интерпол с просьбой арестовать капитана и владельца судна.
Взрыв в ливанской столице прогремел вечером 4 августа. В городе взорвалось 2700 тонн конфискованной аммиачной селитры, хранившейся на складе в порту. Погибли около 200 человек. Причиной взрыва называют сварочные работы у склада с селитрой, якобы сотрудники порта во избежание кражи заделывали отверстия в помещении. Ущерб от случившегося сравним с 9% ВВП Ливана.
Селитру в 2014 году ввезли в страну по заказу из Мозамбика. Как рассказал последний капитан судна Борис Прокошев, который попал на Rhosus в 2013 году, при нем судно сменило кипрских хозяев на бывшего жителя Хабаровска Игоря Гречушкина. Судно было арестовано в Бейруте за неуплату портового сбора, долгий суд вынудил команду 11 месяцев провести на борту, как утверждает Прокошев, новый владелец Гречушкин никак им не помогал. Гречушкину уже пришлось отвечать на вопросы следователей на Кипре. Полученную информацию передали в Ливан.