Петербуржец уехал за грибами и пропал. Спустя почти две недели о нем забеспокоился коллега

Петербуржец отправился в лес за грибами и пропал. Через некоторое время его машину нашли в лесах Ленобласти. Судя по всему, вспомнить о нем было некому. Если бы не приятель с работы, который забеспокоился и обратился в полицию. Правда, спустя более десяти дней.



Как стало известно «Фонтанке» 2 октября, накануне к полицейским обратился горожанин, который попросил принять меры к розыску 42-летнего коллеги. По его словам, тот поехал в лес за грибами и пропал, это произошло 19 сентября. С момента исчезновения до момента подачи заявления прошло почти две недели.

