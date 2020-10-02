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02.10.2020 10:44
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Петербуржец уехал за грибами и пропал. Спустя почти две недели о нем забеспокоился коллега

Петербуржец отправился в лес за грибами и пропал. Через некоторое время его машину нашли в лесах Ленобласти. Судя по всему, вспомнить о нем было некому. Если бы не приятель с работы, который забеспокоился и обратился в полицию. Правда, спустя более десяти дней.

Как стало известно «Фонтанке» 2 октября, накануне к полицейским обратился горожанин, который попросил принять меры к розыску 42-летнего коллеги. По его словам, тот поехал в лес за грибами и пропал, это произошло 19 сентября. С момента исчезновения до момента подачи заявления прошло почти две недели.

Позже ему сообщили, что автомобиль пропавшего был найден в Ленобласти. Он попросил организовать в том месте поиски.

По описанию знакомого, разыскиваемый имеет темные короткие волосы, его рост примерно 170–175 сантиметров.

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Комментарии (6)

261932711
Вот он стиль "Фонтанки" и всех СМИ: в приоритете сделать вброс поэффектнее, и нулевая помощь в ситуации, хоть бы место поиска обозначили, акулы пера, блин, педальные.
260618801
Прочитал следующие:
Петербуржец уехал за грОбами и пропал. Спустя почти две недели о нем забеспокоился коллега
SlawaPiter
Вместо станции Разлив
он уехал в Тель-Авив.
Вот какой рассеянный
сын Берты-Моисеевны...
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