Украина оказалась главным бенефициаром транзита санкционных товаров через Россию. Перевозчики сэкономили 13 млн долларов
Главным выгодоприобретателем от транзита санкционной продукции через территорию России оказалась Украина. Об этом свидетельствуют данные Центра развития цифровых платформ (ЦРЦП), разработавшего систему отслеживания перевозок товаров.
По данным аналитиков, после того, как Россия в 2020 году разрешила транзит запрещенной продукции через свою территорию, украинские перевозчики смогли сэкономить порядка 13 миллионов долларов, пишет 2 октября РБК. Обязательным условием является контроль таких грузов специальными системами.
Всего с марта иностранные транспортные компании отправили через Россию свыше 4,4 тысячи рейсов с товарами, в отношении которых введены санкции. Благодаря короткому пути на каждом таком рейсе перевозчик тратит до 5 тыс. долларов меньше, чем в обход
Чаще всего, по подсчетам ЦРЦП, везут продовольственные товары: 37% всего транзита приходится на мясо и мясные продукты, 12% — на продукты из зерновых, 9% составляют молочные продукты, еще 5% — фрукты и орехи, на какао приходится 4% от всего объема, а рыба и рыбные продукты составляют 2%.
Продовольственное эмбарго России в ответ на санкции Запада действует с 2014 года. Запрет касается сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия их США, стран ЕС, Канады, Австрии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.