Украина оказалась главным бенефициаром транзита санкционных товаров через Россию. Перевозчики сэкономили 13 млн долларов

По данным аналитиков, после того, как Россия в 2020 году разрешила транзит запрещенной продукции через свою территорию, украинские перевозчики смогли сэкономить порядка 13 миллионов долларов, пишет 2 октября РБК . Обязательным условием является контроль таких грузов специальными системами.

Главным выгодоприобретателем от транзита санкционной продукции через территорию России оказалась Украина. Об этом свидетельствуют данные Центра развития цифровых платформ (ЦРЦП), разработавшего систему отслеживания перевозок товаров.

Всего с марта иностранные транспортные компании отправили через Россию свыше 4,4 тысячи рейсов с товарами, в отношении которых введены санкции. Благодаря короткому пути на каждом таком рейсе перевозчик тратит до 5 тыс. долларов меньше, чем в обход



Чаще всего, по подсчетам ЦРЦП, везут продовольственные товары: 37% всего транзита приходится на мясо и мясные продукты, 12% — на продукты из зерновых, 9% составляют молочные продукты, еще 5% — фрукты и орехи, на какао приходится 4% от всего объема, а рыба и рыбные продукты составляют 2%.