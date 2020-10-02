Два автомобиля не поделили проезжую часть во Фрунзенском районе Петербурга. Побежденный закончил поездку на тротуаре.

По предварительной информации отдела пропаганды регионального УГИБДД, около десяти вечера 1 октября у дома № 35 на Дунайском проспекте столкнулись Toyota и Kia.

В результате ДТП пострадали три человека: 37-летний водитель японского автомобиля, его 45-летний пассажир, а также женщина из второй машины в возрасте 39 лет. Их доставили в одну из городских больниц.

Обстоятельства случившегося в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» приводят очевидцы. По их словам, после удара одного из участников аварии отбросило от места происшествия на 60 метров, судя по фотографиям, на тротуар. Оба автомобиля сильно повреждены. Дорожная полиция проводит проверку.