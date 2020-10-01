Премьер-министр Армении сообщил об уничтожении четырех беспилотников, появившихся в небе над страной

Четыре обнаруженные в небе над Гегаркуникской и Котайкской областями Армении беспилотника сбиты. Об этом 1 октября на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.

«Четыре беспилотных аппарата врага были обнаружены в небе над Гегаркуникской и Котайкской областями. Силами армянских средств ПВО три из них были сбиты», — написал Пашинян в Facebook.

Вскоре он опубликовал информацию, что удалось уничтожить и четвертый беспилотник.

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Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.