Армения заявляет об уничтожении беспилотника у столицы государства, информагентство ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны страны Арцрун Ованнисяна сообщает о том, что вечером 1 октября средства ПВО Вооруженных сил задействованы для работы по целям в небе над республикой.

«В небе работает ПВО Армении. Не беспокойтесь, при использовании средств ПВО бывает шум», — написал Ованнисян.

В свою очередь пресс-секретарь Шушан Степанян сообщила, что-то небе над городом Абовяном, в нескольких километрах от Еревана, был сбит беспилотник. «Над Котайкской областью средствами ПВО Армении был сбит беспилотный аппарат», — написала Степанян.