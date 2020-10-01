FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +14
77.28р90.72р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
01.10.2020 23:03
5
Печать

Армения заявляет об уничтожении беспилотника у столицы государства

Армения заявляет об уничтожении беспилотника у столицы государства, информагентство ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны страны Арцрун Ованнисяна сообщает о том, что вечером 1 октября средства ПВО Вооруженных сил задействованы для работы по целям в небе над республикой.

«В небе работает ПВО Армении. Не беспокойтесь, при использовании средств ПВО бывает шум», — написал Ованнисян.

В свою очередь пресс-секретарь Шушан Степанян сообщила, что-то небе над городом Абовяном, в нескольких километрах от Еревана, был сбит беспилотник. «Над Котайкской областью средствами ПВО Армении был сбит беспилотный аппарат», — написала Степанян.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Samal_
мне кажется некорректным данная новость рядом с новостью о корректировке генплана Заневки
hal9000
Беспилотники дорогие..сейчас одни весь бюджет истратят на них..вторые на ПВО..потом казна опустеет будут носится с калашами с голой опой..да и есть нечего будет..так как весь производственный потенциал отвлекается на вооружение..короч скоро новые партии гастеров из армении и азербайджана к нам прибудут похоже..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний