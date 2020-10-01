На востоке Петербурга в квартирах на время погас свет. Тьма воцарилась и за окном
Жители Фрунзенского района Петербурга пожаловались на исчезновение света в своих квартирах, а также уличного освещения в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» вечером 1 октября. Специалисты сработали оперативно.
«На улице Димитрова отключилось электричество всего комплекса «Серебряные ключи» и освещение улицы», — указал один из адресов, где возникла проблема, участник группы Роман.
В пресс-службе районной администрации «Фонтанке» сообщили, что отсутствие света, действительно, зафиксировано в нескольких зданиях. О причинах произошедшего изданию рассказали представители «Ленэнерго».
«Специалисты "Россети Ленэнерго" оперативно восстановили электроснабжение части потребителей во Фрунзенском районе после технологического нарушения на линии электропередачи 10 кВ. С 20:40 все потребители получают электроэнергию в полном объеме», — объяснили в пресс-службе предприятия, добавив, что света не было в девяти домах, и продолжалось это примерно 45 минут.