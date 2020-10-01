FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +13
77.28р90.72р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
01.10.2020 21:07
4
Печать

На востоке Петербурга в квартирах на время погас свет. Тьма воцарилась и за окном

Жители Фрунзенского района Петербурга пожаловались на исчезновение света в своих квартирах, а также уличного освещения в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» вечером 1 октября. Специалисты сработали оперативно.

«На улице Димитрова отключилось электричество всего комплекса «Серебряные ключи» и освещение улицы», — указал один из адресов, где возникла проблема, участник группы Роман.

В пресс-службе районной администрации «Фонтанке» сообщили, что отсутствие света, действительно, зафиксировано в нескольких зданиях. О причинах произошедшего изданию рассказали представители «Ленэнерго».

«Специалисты "Россети Ленэнерго" оперативно восстановили электроснабжение части потребителей во Фрунзенском районе после технологического нарушения на линии электропередачи 10 кВ. С 20:40 все потребители получают электроэнергию в полном объеме», — объяснили в пресс-службе предприятия, добавив, что света не было в девяти домах, и продолжалось это примерно 45 минут.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Евгений Литвинец
Надо в кабинете главреда "Фонтанки" глобус Санкт-Петербурга поставить. Чтобы гуманитарии хоть узнали что-то о сторонах света.
Gogistr
А когда Купчино успело стать востоком Петербурга?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний