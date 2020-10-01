Следственный комитет по Тюменской области возбудил уголовное дело против 32-летней местной жительницы по подозрению в истязании своих детей (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Об этом 1 октября сообщила пресс-служба ведомства.



Накануне по сети распространилась запись прямого эфира, в ходе которого женщина ударила своего 12-летнего сына.



«Находясь в прямом эфире на одном из приложений в сети Интернет нанесла побои старшему сыну 2008 года рождения, а также оскорбляла его и младшего шестилетнего ребенка грубой нецензурной бранью, унижала их», - говорится в сообщении СК.