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01.10.2020 16:51
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Следственный комитет заинтересовался женщиной, матерившей и бившей своих детей в прямом эфире

Следственный комитет по Тюменской области возбудил уголовное дело против 32-летней местной жительницы по подозрению в истязании своих детей (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Об этом 1 октября сообщила пресс-служба ведомства.

Накануне по сети распространилась запись прямого эфира, в ходе которого женщина ударила своего 12-летнего сына.

«Находясь в прямом эфире на одном из приложений в сети Интернет нанесла побои старшему сыну 2008 года рождения, а также оскорбляла его и младшего шестилетнего ребенка грубой нецензурной бранью, унижала их», - говорится в сообщении СК.

Судя по видеозаписи, женщина заподозрила старшего сына в курении, из-за чего и начался конфликт. Тот в ответ обвинил ее в алкоголизме. Дети при этом в кадре не появляются. Местные СМИ пишут, что женщина проводит подобные эфиры регулярно, а сын зачастую пропускает школу, потому что не может спать по ночам из-за пьющей матери. Следователи выясняют обстоятельства происшествия и проверяют «факт ненадлежащего исполнения органами опеки своих обязанностей, что привело к нарушению прав несовершеннолетнего».

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Комментарии (2)

Иван 2пырьев
А в Томской или Омской областях ничего не заинтересовало следственный комитет? Или СК на транспорте?
hal9000
Для Тюмени это нормально...там так все живут практически..
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