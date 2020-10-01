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01.10.2020 16:21
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Осталась одна Максимова. В «первой» английской школе назначат новый конкурс на должность директора после публикации «Фонтанки»

После публикации «Фонтанки» о том, как назначение директора английской гимназии №1 в Московском районе спровоцировало скандал, ситуация в школе изменилась. Победитель конкурса на замещение этой должности, Нина Максимова, отозвала свою кандидатуру — эту информацию «Фонтанке» подтвердили в районной администрации 1 октября.

Теперь планируется проведение повторного конкурса, информация о котором будет размещена на официальном сайте администрации Московского района. «Наша Дарья Борисовна подаёт документы, проходит в ближайшее время аттестацию, далее выходит на конкурс», — сообщили «Фонтанке» в родительском комитете школы. Тем не менее родители не планируют расслабляться. Инициативная группа намерена 5 октября посетить комитет по образованию и подготовить коллективное письмо о выделении финансирования на текущий ремонт школы с заменой коммуникаций и улучшение материально-технического оснащения.

Директор в школе №1 Московского района с углубленным изучением английского языка меняется впервые за 37 лет. За это время школа обветшала, в ней наблюдалась высокая текучка кадров. Родители и педагоги возлагали большие надежды на то, что ситуация изменится с назначением нового директора. На этой должности они хотели видеть завуча школы Дарью Максимову. Однако в районном отделе образования ее не выдвинули на аттестацию, без которой нельзя участвовать в конкурсе на замещение руководящей должности. Победителем в итоге была признана замдиректора по учебной работе Некрасовского колледжа Нина Максимова, которая прежде никогда не работала в средних школах.

© Фонтанка.Ру

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