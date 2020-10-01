Эрдоган заявил о недопустимости призывов Минской группы к перемирию в Карабахе
Переговоры с Минской группой по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе не принесли результата, и настало время действовать. О своём нежелании прислушаться к США, России и Франции, которые призывают к урегулированию карабахского конфликта мирным путём и невмешательству Анкары, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган 1 октября.
«Они (Минская группа) всегда сидели и говорили, но результата нет. Теперь пора добиться результата. Наши азербайджанские братья сделали шаг к этому», — цитирует Эрдогана турецкое издание Hurriyet.
«Путь к прочному миру в этом регионе лежит через уход Армении со всей оккупированной азербайджанской территории», — сказал он и призвал не поддерживать «мошенническое государство».
По словам турецкого президента, Анкара продолжит поддерживать Баку, исходя из принципа «два государства, одна нация», пишет ТАСС.
Турецкий МИД заявил, что готов поддержать Азербайджан и «на поле боя». Армения уже сообщила о сбитом турками штурмовике.Армения уже сообщила о сбитом турками штурмовике. Кремль уже призывал Турцию перестать «подливать масла в огонь конфликта», а также отменить переброску наёмников из Сирии и Ливии.
Президент Франции, а также его коллеги из США и России, выступили сегодня, 1 октября, с совместным заявлением по поводу ситуации в Карабахе. Лидеры призвали вернуться к переговорам. Накануне Макрон и Путин осудили разгорающийся конфликт.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.