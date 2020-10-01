Эрдоган заявил о недопустимости призывов Минской группы к перемирию в Карабахе

Переговоры с Минской группой по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе не принесли результата, и настало время действовать. О своём нежелании прислушаться к США, России и Франции, которые призывают к урегулированию карабахского конфликта мирным путём и невмешательству Анкары, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган 1 октября.

«Они (Минская группа) всегда сидели и говорили, но результата нет. Теперь пора добиться результата. Наши азербайджанские братья сделали шаг к этому», — цитирует Эрдогана турецкое издание Hurriyet.