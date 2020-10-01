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01.10.2020 15:36
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Виновника ДТП в Петергофе, в котором сгорел пассажир BMW, отправили в колонию

В Петербурге вынесли приговор водителю BMW, который осенью 2019 года устроил смертельное ДТП в Петергофе. Тогда в загоревшемся после аварии автомобиле погиб пассажир.

По версии обвинения, около 1:08 19 сентября 2019 года 35-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, управлял автомобилем BMW 3 F30 328i с эстонскими номерами. Он двигался по Санкт-Петербургскому шоссе в Петергофе в направлении от Алексеевской улицы в сторону Ропшинского шоссе. Асфальт был сухой, улицы освещены, видимость не ограничена. На заднем сиденье машины находился пассажир.

К дому 119, литера А, по Санкт-Петербургскому шоссе BMW подъезжал на скорости порядка 100 км/ч. Мужчина не справился с управлением, машину занесло, она наехала на установленные на разделительной полосе дорожные знаки, после чего вылетела на встречку и столкнулась с автобусом «Волгабас». Затем БМВ загорелся.

Пассажир автомобиля получил тяжелые травмы. Он погиб на месте от отравления окисью углерода и продуктами горения в машине.

Водитель BMW (как сообщалось ранее, гражданин Украины, проживающий в Таллине) полностью признал свою вину в ДТП, раскаялся и добровольно возместил материальный ущерб и моральный вред. Как сообщила 1 октября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Петродворцовый районный суд Петербурга признал его виновным по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил к 5 годам и 3 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением прав на 2 года.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

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