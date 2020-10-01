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01.10.2020 14:30
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Почти половину квартир премиум-класса в Петербурге покупают в рассрочку

В премиальном сегменте недвижимости, который включает классы «бизнес» и «элита», самым популярным способом оплаты является рассрочка от застройщика. Как сообщают в Консалтинговом центре «Петербургская недвижимость», этот вид оплаты выбирают 46% покупателей. Доля ипотеки в премиальном сегменте составляет 37%, оставшиеся 17% сделок совершаются со стопроцентной оплатой.

Эксперты отмечают, что программы оплаты с рассрочкой платежей на первичном рынке Петербурга сегодня могут быть платными и беспроцентными, краткосрочными и долгосрочными. Рассрочки на длительный срок, как правило, ограничены сроком ввода дома в эксплуатацию. Краткосрочные варианты чаще всего распространяются на готовые квартиры и действуют в течение нескольких месяцев.

— Самая распространенный вид рассрочка — с первым взносом от 20% и дальнейшими ежеквартальными или ежемесячными платежами в течение 2–2,5 лет, — комментирует Андрей Петров, руководитель Центра элитных проектов «Петербургской Недвижимости». — Более продолжительные рассрочки встречаются реже, хотя они особенно востребованы. Клиенты часто готовы приобрести квартиру дороже при условии длительной рассрочки с комфортным графиком платежей, позволяющим распределить свои финансы.

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