В Петербург из Сибири «этапировали» уистити
Сотрудники Россельхознадзора встретили в Пулково самую маленькую обезьянку в мире. Игрунка прошла контроль, она совершенно здорова. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба управления.
«Обезьяна следовала из Новосибирского зоопарка имени
пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям
Это уже третья игрунка, сменившая прописку с начала 2020 года. Одна из них прибыла в Петербург из Ростова-на-Дону в июне, когда зоопарк был закрыт из-за пандемии. Компанию ей составил кенгуру. Ещё одно животное было отправлено жителем Ленобласти омичу.
Игрунка обыкновенная, или уистити — небольшая (весом около 250 граммов) обезьяна, живущая в лесах на северо-востоке Бразилии.
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