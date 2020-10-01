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01.10.2020 14:51
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В Петербург из Сибири «этапировали» уистити

Сотрудники Россельхознадзора встретили в Пулково самую маленькую обезьянку в мире. Игрунка прошла контроль, она совершенно здорова. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба управления.

«Обезьяна следовала из Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило и направлялась в Ленинградский зоопарк», — говорится в релизе.

пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Это уже третья игрунка, сменившая прописку с начала 2020 года. Одна из них прибыла в Петербург из Ростова-на-Дону в июне, когда зоопарк был закрыт из-за пандемии. Компанию ей составил кенгуру. Ещё одно животное было отправлено жителем Ленобласти омичу.

Игрунка обыкновенная, или уистити — небольшая (весом около 250 граммов) обезьяна, живущая в лесах на северо-востоке Бразилии.

Двумя днями ранее «Фонтанка» писала о 28 попугаях, улетевших в Магадан.

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