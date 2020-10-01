БТК приглашает зрителей в заполярную экспедицию

В Большом театре кукол, где в этом сезоне вышло уже четыре новых постановки, выпускают еще одну премьеру. 3 октября состоится первый показ спектакля «Полюс Амундсена». (6+)

Постановка Марии Критской в жанре «заполярной экспедиции» посвящена норвежскому путешественнику Руалю Амундсену. Инсценировку участники творческой команды создавали все вместе по мотивам комиксов Бьерна Оусланда «На север! Нансен идёт к полюсу» и «Южный полюс: Амундсен против Скотта», а также воспоминаний самого исследователя, его современников и других источников.



Фото: пресс-служба БТК

История покорения Южного полюса в спектакле оказывается поводом задаться вопросами, важным для всех: и для отважных первооткрывателей, и для тех, кто не слишком интересуется путешествиями. Каждый ли человек может стать героем? И что нужно, чтобы следовать за мечтой и не останавливаться ни перед чем? А включенные в действие интерактивные эпизоды помогут зрителям обнаружить великих мечтателей в самих себе.



Фото: пресс-служба БТК

«Личность Амундсена и история его открытий настолько по-человечески пронзительны и неоднозначны, что не важно, увлекаетесь ли вы географией или путаете Северный полюс с Южным. Я бы сказала, наш спектакль об удивительном даре: способности действенно мечтать. Кто они, эти странные люди — герои, которым никак не сидится дома? Мы, команда создателей спектакля, хотели бы, чтобы каждый мог почувствовать в себе «маленького Амундсена» и найти свой ответ на эти вопросы», — рассказывает о спектакле Мария Критская.

Начало в 11:30 и в 14:00.

Алёна Палатченко

