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01.10.2020 13:57
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В двух федеральных клиниках Петербурга меняются руководители. Одну возглавит бывший председатель комздрава города

Глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова приехала в Петербург, чтобы представить новое руководство двух федеральных клиник. Об этом 1 октября сообщает «Доктор Питер».

По данным издания, Скворцова сегодня посетит ДНКЦИБ (Институт детских инфекций) и Северо-Западный окружной медицинский научно-клинический центр имени Соколова (122-я больница).

Директором первого учреждения назначен Александр Усков, второго — бывший председатель комздрава Петербурга Валерий Колабутин. О новых руководителях клиник, а также о работе их предшественников подробнее читайте в материале «Доктора Питера».

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Комментарии (3)

260965961
Колабутин же вообще не врач даже по образованию. Пристроили на тёпленькое местечко до пенсии.
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