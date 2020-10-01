В двух федеральных клиниках Петербурга меняются руководители. Одну возглавит бывший председатель комздрава города
Глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова приехала в Петербург, чтобы представить новое руководство двух федеральных клиник. Об этом 1 октября сообщает «Доктор Питер».
По данным издания, Скворцова сегодня посетит ДНКЦИБ (Институт детских инфекций) и Северо-Западный окружной медицинский научно-клинический центр имени Соколова (122-я больница).
Директором первого учреждения назначен Александр Усков, второго — бывший председатель комздрава Петербурга Валерий Колабутин. О новых руководителях клиник, а также о работе их предшественников подробнее читайте в материале «Доктора Питера».