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01.10.2020 13:38
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С начала года в России пропали более 2 тысяч детей. Больше половины всё ещё не найдены

Более тысячи детей в России числятся без вести пропавшими с начала 2020 года. Об этом 1 октября рассказал начальник отдела по федеральному розыску пропавших Главного управления уголовного розыска МВД России полковник полиции Максим Черныш.

За первое полугодие в полицию было подано более 2 тысяч заявлений о пропавших детях. Удалось найти лишь около 900, пишет «Интерфакс».

Взрослых пропало куда больше, но и процент найденных значительно выше. С начала года поступило более 84 тысяч заявлений об исчезновении, 78 тысяч нашли до начала разыскных дел.

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Комментарии (7)

guess
Адренохром для сатанистов, органы...
aaignat
Плохие новости
житель города П.
Ужас, в который не хочешь верить... ЧТО это вообще такое???
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