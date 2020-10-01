С начала года в России пропали более 2 тысяч детей. Больше половины всё ещё не найдены

Более тысячи детей в России числятся без вести пропавшими с начала 2020 года. Об этом 1 октября рассказал начальник отдела по федеральному розыску пропавших Главного управления уголовного розыска МВД России полковник полиции Максим Черныш.



За первое полугодие в полицию было подано более 2 тысяч заявлений о пропавших детях. Удалось найти лишь около 900, пишет «Интерфакс».



Взрослых пропало куда больше, но и процент найденных значительно выше. С начала года поступило более 84 тысяч заявлений об исчезновении, 78 тысяч нашли до начала разыскных дел.

