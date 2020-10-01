«Мечты» стали реальностью. Группа «АукцЫон» презентует новый альбом вживую
Весенние «Мечты» Леонида Фёдорова и «АукцЫона» наконец-то зацветут живьём в Санкт-Петербурге на старте золотой осени. Новая пластинка будет представлена в клубе «Морзе» 2 октября уже не секретными посланиями в виде онлайн-премьер в «зуме», а большим настоящим концертом. 16+
«Самые сложные вещи превращаются в самые простые. Тишина говорит. Пауза и недосказанность оказываются глубже самых полных собраний сочинений. А за внутренней свободой стоит не анархия, а самые высокие законы гармонии. Золотое сечение, через которое сквозит золотое свечение», — интригуют организаторы шоу.
Пластинка «Мечты» стала пятнадцатой на «Долгой бескайфовой дороге» коллектива, который волшебным образом не только не растерял свой аутентичный состав за три с половиной десятилетия, но и продолжал вбирать в себя чистых гениев звука, чтобы делать только ту музыку, которую хочется, и при этом оставаться народно любимым ансамблем.
«Мечты» — это песни, которые создавались прямо в студии. «Описание состояния души», — говорит издатель.
И несмотря ни на что вокруг, внутри «музыкального почерка Леонида Федорова, словесного росчерка Дмитрия Озерского и сценического очерка Олега Гаркуши», продолжает светить Солнце. Кстати, предыдущий диск этой свободной артели назывался «На Солнце».
Начало концерта в 20.00.
Николай Нелюбин, «Фонтанка.ру»