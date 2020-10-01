В Петербурге нашли серийного вора и угонщика из базы федерального розыска. Его отпустили из СИЗО в середине августа
Бродящего по Русановской улице мужчину задержали и сравнили с базой федерального розыска. Его искали за разбой в Кронштадте, а за плечами у петербуржца 15 судов.
Как стало известно «Фонтанке» 1 октября, обвиняемого в разбое и вымогательстве задержали накануне возле 19 дома по Русановской улице. Мужчина должен был находиться под домашним арестом после того, как 7 августа Кронштадтский районный суд отказал следователю в продлении срока содержания в СИЗО. До этого момента обвиняемый провел там не менее 4 месяцев. В розыск его объявили 25 августа.
Его считают причастным к февральскому нападению на двух молодых людей. Ночью он и еще трое напарников подкараулили их на улице Зосимова в Кронштадте, затолкали в машину и требовали денег. Получить удалось почти 60 тысяч.
У вновь задержанного 31-летнего петербуржца богатая на суды биография. Начиная с 2004 года его привлекали 15 раз, в основном за кражи, грабежи и угоны.