В Петербурге нашли серийного вора и угонщика из базы федерального розыска. Его отпустили из СИЗО в середине августа

Бродящего по Русановской улице мужчину задержали и сравнили с базой федерального розыска. Его искали за разбой в Кронштадте, а за плечами у петербуржца 15 судов.

Как стало известно «Фонтанке» 1 октября, обвиняемого в разбое и вымогательстве задержали накануне возле 19 дома по Русановской улице. Мужчина должен был находиться под домашним арестом после того, как 7 августа Кронштадтский районный суд отказал следователю в продлении срока содержания в СИЗО. До этого момента обвиняемый провел там не менее 4 месяцев. В розыск его объявили 25 августа.