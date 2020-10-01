Звезды электронной музыки выступят в цифровых декорациях на «Термен-Фесте» в эфире «Фонтанки»
Выступления известных в Европе и США представителей электронной музыки — саунд-дизайнеров, композиторов и перформеров — пройдут в эфире tv.fontanka.ru и в группе «Фонтанки» во «ВКонтакте» в течение двух вечеров, 8 и 9 октября. Проект «Термен-Фест», который их объединит, будет посвящен 100-летию изобретения терменвокса — уникального электромузыкального инструмента, придуманного в 1920 году изобретателем Львом Терменом в Петрограде.
Сам терменвокс на фестивале тоже зазвучит — под воздействием рук нескольких из многочисленных участников фестиваля. В том числе, и необычные формации этого инструмента — такие, как «Луна» петербургского музыканта Дмитрия Гуровича, уже знакомого читателям «Фонтанки» по выступлению в эфире онлайн-фестиваля #безантракта.
На «Термен-Фесте» музыку дополнит визуальный спектакль — эфир украсят видеодекорации, для создания которых задействуют виртуальную реальность: диджитал-художник будет менять пространство сцены прямо по ходу выступлений артистов, помещая их в иные миры.
В фестивале примут участие звезды электроакустического направления — Николас Канот (Франция) и Райан Ингебристен (США), Жиль Питерсон (Великобритания) и российский коллектив Tesla Boy. Планируются онлайн-выступления музыкантов из Германии, Израиля, Италии, Канады, Латвии, США, Франции, Швейцарии, Эстонии, Санкт-Петербурга и Москвы.
Начало концертов оба вечера, 8 и 9 октября, — в 19:00 на tv.fontanka.ru и в группе «Фонтанки» «ВКонтакте». Фестиваль пройдет при поддержке комитета по культуре. 12+
Алина Циопа, «Фонтанка.ру»