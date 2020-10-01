Армянские военные отчитались о трех сбитых вертолетах противника. Азербайджан потерь не заметил
Армянские военные настаивают, что им удалось сбить несколько вертолетов армии Азербайджана. Баку привычно опровергает потери.
«Все атаки противника не увенчались успехом. Армянские силы отбили удары врага, нанеся урон. В частности, потери противника <...> 3 вертолета», — цитирует 1 октября заявление представителя Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна Newsam.
Инфоцентр правительства Карабаха уточнил на своей странице в Facebook, что сбитый вертолет Азербайджана упал на территории соседнего Ирана.
В Баку опровергли эту информацию. «Министерство обороны Азербайджана заявляет, что все авиасредства, принадлежащие ВВС Азербайджана, боеспособны и находятся в полном составе», — заверил в комментарии Sputnik начальник пресс-службы военного ведомства Вагиф Даргяхлы.
Азербайджан утром отчитался об уничтожении армянской артиллерии.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.