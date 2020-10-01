Армянские военные отчитались о трех сбитых вертолетах противника. Азербайджан потерь не заметил

Инфоцентр правительства Карабаха уточнил на своей странице в Facebook , что сбитый вертолет Азербайджана упал на территории соседнего Ирана.

Армянские военные настаивают, что им удалось сбить несколько вертолетов армии Азербайджана. Баку привычно опровергает потери.

В Баку опровергли эту информацию. «Министерство обороны Азербайджана заявляет, что все авиасредства, принадлежащие ВВС Азербайджана, боеспособны и находятся в полном составе», — заверил в комментарии Sputnik начальник пресс-службы военного ведомства Вагиф Даргяхлы.

Азербайджан утром отчитался об уничтожении армянской артиллерии.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.