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01.10.2020 12:34
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Подаренную Путиным монастырю на Валдае икону нашли под Петербургом. Воры пробирались в храм на лодке и через подкоп

В Волхове задержаны двое мужчин, подозреваемых в краже иконы и золота из Валдайского Иверского Богородицкого Святоозерского монастыря. Подарок Путина нашли и скоро вернут на место.

Съемку задержания жителей Ленинградской области 1 октября публикует МВД России. Оперативникам из Новгородской области искать президентский подарок помогали коллеги из главного управления уголовного розыска и ФСБ. Похищенное из монастыря месяц назад частично нашли в гараже под Волховом, дома у одного из подозреваемых. Возбуждены уголовные дела по статьям о краже и хищении особо ценных предметов.

В монастырь воры пробрались 1 сентября, подплыв к острову на лодке. Они сделали под воротами подкоп, разбили окно и вынесли из храма напрестольный крест и Иверскую икону Божией Матери, написанную в 1852 году. Ее 19 лет назад принес в дар монастырю Владимир Путин. Как сообщали 47News, воры также вскрыли ювелирную лавку и забрали пять лотков с золотыми украшениями, всего порядка трех сотен изделий.

Последний раз Путин был в монастыре в январе 2008 года, когда там завершалась реставрация.

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