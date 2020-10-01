В Волхове задержаны двое мужчин, подозреваемых в краже иконы и золота из Валдайского Иверского Богородицкого Святоозерского монастыря. Подарок Путина нашли и скоро вернут на место.

Съемку задержания жителей Ленинградской области 1 октября публикует МВД России. Оперативникам из Новгородской области искать президентский подарок помогали коллеги из главного управления уголовного розыска и ФСБ. Похищенное из монастыря месяц назад частично нашли в гараже под Волховом, дома у одного из подозреваемых. Возбуждены уголовные дела по статьям о краже и хищении особо ценных предметов.