Два автомобиля на востоке КАД сумели перегородить три полосы, пробки растут в обе стороны. На Загородном проспекте движение перекрывали по другой причине.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», по предварительной информации, 1 октября около 7:50 на 89-м километре внешнего кольца столкнулись попутные грузовой и легковой автомобили и заняли вторую, третью и четвёртую полосы движения. Для проезда осталась только первая полоса. «Информация о произошедшем передана в ГИБДД. На место направлены представители эксплуатирующей подрядной организации для устранения последствий ДТП», — отмечается в сообщении.