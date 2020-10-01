На КАД две машины и их обломки перекрыли три полосы, растут пробки. На Загородном «слёт» полиции
Два автомобиля на востоке КАД сумели перегородить три полосы, пробки растут в обе стороны. На Загородном проспекте движение перекрывали по другой причине.
Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», по предварительной информации, 1 октября около 7:50 на 89-м километре внешнего кольца столкнулись попутные грузовой и легковой автомобили и заняли вторую, третью и четвёртую полосы движения. Для проезда осталась только первая полоса. «Информация о произошедшем передана в ГИБДД. На место направлены представители эксплуатирующей подрядной организации для устранения последствий ДТП», — отмечается в сообщении.
В 8:36 «Яндекс» зафиксировал «необычно сложную пробку» длиной 4,8 километра на внешнем кольце КАД от Октябрьской набережной до Мурманского шоссе, в которой можно потерять 47 минут, что на 30 минут больше обычного. На внутреннем кольце перед ДТП, судя по карте, тоже выросла пробка длиной почти 5 километров.
На Загородном проспекте в направлении Московского проспекта на некоторое время перекрывали движение сотрудники полиции, рассказывает читатель «Фонтанки» Кирилл. Трамваи прямо пропускали, а троллейбусы нет. На месте собрались восемь экипажей ГИБДД: возможно, ждали какого-то высокого гостя. Параллельно велась эвакуация припаркованных машин. Пробка выросла и на Загородном, и на Рузовской улице.
Загруженность дорог Петербурга утром 1 октября достигла 6 баллов по шкале «Яндекса» — это нормальный для осени показатель в утренний час пик.