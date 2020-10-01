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01.10.2020 08:42
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В ходе переписи населения россиянам зададут новые вопросы, например о работе

В листы всероссийской переписи населения добавлены новые вопросы — о языке и работе. В четверг первый этап переписи начался в труднодоступных районах Тюменской области, Ямала, Красноярского края, Томской области; основной этап из-за пандемии коронавируса был перенесён с октября 2020 года на апрель 2021-го.

Как сообщает 1 октября РИА «Новости» со ссылкой на заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Павла Смелова, переписчики в этом году будут спрашивать россиян не только о знании языков, но и о том, какими языками они пользуются в повседневной жизни. Ещё Росстат поинтересуется, как граждане добираются до работы — с учётом возросшей мобильности населения и появления новых форм занятости. Новые вопросы о работе помогут оценить реальные трудовые ресурсы в разных регионах, чтобы определить потребность в социальной и транспортной инфраструктуре.

Кроме того, по словам замглавы Росстата, изменились формулировки вопросов об образовании. Они стали более понятными.

Будущая всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате — любой житель России сможет записать себя и свою семью самостоятельно на портале Госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках. По домам будут ходить 315 тысяч переписчиков и 45 тысяч полевых контролеров с электронными планшетами.

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Комментарии (8)

260642921
А с какой целью все это будет делаться? Инвентаризация крепостных?
Гражданкa
в дом никого не пущу
Cashmare
1. почему в век прорывных технологий нельзя сделать, чтобы на тех же госуслугах тупо заполнить эту анкету и никуда не ходить, и чтобы клоуны в дверь не ломились?
2. "изменились формулировки вопросов об образовании. Они стали более понятными" - потому что образование ни к черту, и население отупело?
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