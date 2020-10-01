В ходе переписи населения россиянам зададут новые вопросы, например о работе

В листы всероссийской переписи населения добавлены новые вопросы — о языке и работе. В четверг первый этап переписи начался в труднодоступных районах Тюменской области, Ямала, Красноярского края, Томской области; основной этап из-за пандемии коронавируса был перенесён с октября 2020 года на апрель 2021-го.

Как сообщает 1 октября РИА «Новости» со ссылкой на заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Павла Смелова, переписчики в этом году будут спрашивать россиян не только о знании языков, но и о том, какими языками они пользуются в повседневной жизни. Ещё Росстат поинтересуется, как граждане добираются до работы — с учётом возросшей мобильности населения и появления новых форм занятости. Новые вопросы о работе помогут оценить реальные трудовые ресурсы в разных регионах, чтобы определить потребность в социальной и транспортной инфраструктуре.