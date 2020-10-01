Роспотребнадзор считает, что Россия в течение двух недель выйдет на плато по коронавирусу

В ближайшие две недели Россия может выйти на плато по приросту заболеваемости коронавирусом, а количество новых пациентов составит около девяти тысяч в сутки. Об этом 1 октября в эфире телеканала «Россия 24» заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.



«Может быть, через несколько дней или пару недель мы достигнем этого уровня. И, возможно, это будет не более 9 тыс. заболевших. Если все будут дружно соблюдать меры, рекомендованные Роспотребнадзором, то я думаю, что рост в скором времени прекратится»,— сказала Пшеничная.

