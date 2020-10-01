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01.10.2020 08:02
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Роспотребнадзор считает, что Россия в течение двух недель выйдет на плато по коронавирусу

В ближайшие две недели Россия может выйти на плато по приросту заболеваемости коронавирусом, а количество новых пациентов составит около девяти тысяч в сутки. Об этом 1 октября в эфире телеканала «Россия 24» заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Может быть, через несколько дней или пару недель мы достигнем этого уровня. И, возможно, это будет не более 9 тыс. заболевших. Если все будут дружно соблюдать меры, рекомендованные Роспотребнадзором, то я думаю, что рост в скором времени прекратится»,— сказала Пшеничная.

Представитель Роспотребнадзора отметила, что ситуацию с коронавирусом нельзя назвать критической, поскольку играет роль также сезонный рост заболеваемости ОРВИ.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что нет необходимости вводить специальные ограничения из-за роста заболеваемости. Однако в Петербурге и Москве ужесточают масочный режим в общественном транспорте.

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Комментарии (7)

260657101
Если проанализировать все заявления и действия Роспотребнадзора, с начала пандемии COVID-19, то у разумного человека, возникнет вопрос, как и кто назначил таких профнепригодных и не профессиональных людей в это ведомство? Есть ли у них вообще медицинские или какие либо настоящие дипломы и вообще какое то образование?
Cashmare
Может быть... И, возможно... Если... то я думаю... - оналитег детектед
Samal_
исключительная профнепригодность всех этих заявителей по всей вертикали, от макушки и до третьего помощника восьмого заместителя. сплошь кухарки в управлении
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