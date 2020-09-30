Экипаж МКС сузил зону поиска утечки воздуха
Экипаж 63-й экспедиции на Международною космическую станцию сузил зону поиска утечки воздуха из атмосферы станции до переходного отсека служебного модуля «Звезда». Поиски точного места утечки ведутся при помощи ультразвукового прибора, сообщает вечером 30 сентября госкорпорация Роскосмос.
Экипаж МКС-63 сузил зону поиска утечки воздуха из атмосферы станции до переходного отсека служебного модуля «Звезда». Поиски точного места утечки ведутся при помощи ультразвукового прибора. pic.twitter.com/aWydJOH78g— РОСКОСМОС (@roscosmos) September 30, 2020
Конструктивно служебный модуль состоит из четырех отсеков: трех герметичных — переходного отсека, рабочего отсека и промежуточной камеры, а также негерметичного агрегатного отсека, в котором размещена объединенная двигательная установка.
Сложившаяся ситуация не представляет опасности для жизни и здоровья экипажа МКС и не препятствует продолжению полета станции в пилотируемом режиме.
В составе 63 экспедиции - космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и астронавт NASA Крис Кэссид.