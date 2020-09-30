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30.09.2020 23:43
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Экипаж МКС сузил зону поиска утечки воздуха

Экипаж 63-й экспедиции на Международною космическую станцию сузил зону поиска утечки воздуха из атмосферы станции до переходного отсека служебного модуля «Звезда». Поиски точного места утечки ведутся при помощи ультразвукового прибора, сообщает вечером 30 сентября госкорпорация Роскосмос.

Конструктивно служебный модуль состоит из четырех от­секов: трех герметичных — переходного от­сека, рабочего отсека и промежу­точной камеры, а также негерметичного агрегатного отсека, в котором разме­щена объединенная двигательная установка.

Сложившаяся ситуация не представляет опасности для жизни и здоровья экипажа МКС и не препятствует продолжению полета станции в пилотируемом режиме.

В составе 63 экспедиции - космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и астронавт NASA Крис Кэссид.

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