Пять игр без Кабака. Игрок клуба, спонсируемого «Газпромом», «удачно» плюнул в соперника

Игрок немецкого футбольного клуба «Шальке — 04», спонсируемого «Газпромом», Озан Кабак дисквалифицирован на четыре матча чемпионата бундеслиги, ещё один, он пропустит из-за красной карточки за неспортивное поведение.

Кроме того, футболист заплатит штраф в 15 тысяч евро, сообщает официальны сайт клуба. Кране жёстким воспитательным мерам Кабак подвергся не за тяжелую травму игрока команды-соперника, а за неспортивное поведение на поле. Кабак плюнул в сторону футболиста «Вердера» Людвига Аугустинссона во время матча второго тура бундеслиги (1:3). Главный судья встречи Маркус Шмидт заявил, что не видел инцидента, в связи с этим Немецкий футбольный союз (DFB) смог наказать 20-летнего защитника задним числом. Игра состоялась в минувшую субботу, 26 сентября.