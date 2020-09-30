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30.09.2020 22:41
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Пять игр без Кабака. Игрок клуба, спонсируемого «Газпромом», «удачно» плюнул в соперника

Игрок немецкого футбольного клуба «Шальке — 04», спонсируемого «Газпромом», Озан Кабак дисквалифицирован на четыре матча чемпионата бундеслиги, ещё один, он пропустит из-за красной карточки за неспортивное поведение.

Кроме того, футболист заплатит штраф в 15 тысяч евро, сообщает официальны сайт клуба. Кране жёстким воспитательным мерам Кабак подвергся не за тяжелую травму игрока команды-соперника, а за неспортивное поведение на поле. Кабак плюнул в сторону футболиста «Вердера» Людвига Аугустинссона во время матча второго тура бундеслиги (1:3). Главный судья встречи Маркус Шмидт заявил, что не видел инцидента, в связи с этим Немецкий футбольный союз (DFB) смог наказать 20-летнего защитника задним числом. Игра состоялась в минувшую субботу, 26 сентября.

Немецкий футбольный союз принял такое решение, несмотря на то, что Кабак принёс публичные извинения игроку «Вердера».

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