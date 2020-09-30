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30.09.2020 21:33
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МИД России ответил на угрозы Берлина из-за Навального

МИД РФ считает провокационными и продолжающими антироссийскую линию заявления главы МИД Германии Хайко Мааса по ситуации с Алексеем Навальным, прозвучавшие в рамках общеполитической дискуссии 75-й сессии Генассамблеи ООН, пишет российское внешнеполитическое ведомство вечером 30 сентября.

«Выглядит провокационным, что для воспроизведения безосновательных претензий по поводу якобы применения против А.Навального с целью его отравления запрещенного Конвенцией о запрещении химического оружия боевого отравляющего вещества Германией была использована на этот раз высокая трибуна ООН»,— говорится в сообщении.

Российская сторона воспринимает публичные заявления министра как продолжение «откровенно враждебной антироссийской линии Берлина по так называемому ‘’отравлению'' А.Навального». Германия пытается переложить ответственность за свое нежелание взаимодействовать с Москвой по этому делу на других, «спрятавшись за спину союзников и международных структур», — считают в министерстве.

В ведомстве напомнили, что Берлин по-прежнему игнорирует запросы Генпрокуратуры России по данной ситуации. Также нет ответов на вопросы к врачам берлинской клиники Charite, где проходит лечение блогер.

«Отвергаются предложения об обмене мнениями по линии медицинских объединений. Отводятся наши инициативы о совместном расследовании по линии межпарламентских связей», — добавили в МИДе.

Накануне Маас, выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, заявил, что ЕС оставил за собой право ввести санкции против России из-за ситуации вокруг Навального, передавал телеканал Deutsche Welle.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию. Чуть позже немецкие врачи вывели его из комы. Лаборатория бундесвера в Германии нашла в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Образцы оппозиционера специалисты Швеции и Франции также изучали по просьбе Берлина. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». Однако глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 16 сентября заявил, что в организме Навального на момент вылета из страны «не содержалось отравляющих веществ». 23 сентября политика выписали из стационара немецкой клиники Charite.

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Комментарии (7)

Антиливер
Зря Леху гестаповцы в Шапито не добили. Одна вонь от него.
Oleg_I
Тем временем иностранные партнеры остановили поставки комплектующих для отечественных самолетов. Про МС-21 в следующем году можно забыть.
Свифт
Всего лишь ---- враждебной антироссийской линии Берлина по так называемому ‘’отравлению'' А.Навального» ? ..... кто организовал и провернул госпереворот на Украине, используя последователей пособников фашистов как боевое крыло, и чей глава МИДа подсовывал представителю России левую бумажку на подпись дипломат предпочитает не поминать ?
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