Украина купит топливо для Ровненской АЭС у Westinghouse

Украинский «Энергоатом» и американская Westinghouse 30 сентября подписали соглашение о поставках ядерного топлива из США для реакторов типа ВВЭР-440 Ровненской АЭС, пишет украинская компания.

«При участии президента Украины Владимира Зеленского подписано соглашение между НАЭК «Энергоатом» и компанией Westinghouse о поставках ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-440 Ровненской АЭС. Документ был подписан 30 сентября в офисе президента Украины главой "Энергоатома" Петром Котиным и президентом, главным исполнительным директором Westinghouse Патриком Фрагманом», - говорится в сообщении.

Контракт предусматривает внедрение в эксплуатацию топливных сборок для реакторов типа ВВЭР-440 производства Westinghouse на Ровненской АЭС. Поставку тепловыделяющих сборок (ТВС) в Украину планируется начать с 2024 года с партии ТВС для проведения этапа опытной эксплуатации.

Также предусматривается возможность производства части комплектующих для тепловыделяющих сборок для ВВЭР-440 производства Westinghouse на предприятии «Атомнергомаш» (входит в «Энергоатом»).

По итогам подписания контракта глава Westinghouse также подтвердил готовность Westinghouse принять участие в проекте достройки третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

В настоящее время ядерное топливо компании Westinghouse используется на четырех энергоблоках Запорожской АЭС, двух энергоблоках Южно-Украинской АЭС и с 2021 будет поставляться для одного из энергоблоков Ровненской АЭС. При этом три энергоблока украинских АЭС (№2 и №3 Южно-Украинской АЭС, №5 Запорожской АЭС) работают исключительно на топливе Westinghouse.