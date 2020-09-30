FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +13
78.78р92.43р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
30.09.2020 21:22
1
Печать

Украина купит топливо для Ровненской АЭС у Westinghouse

Украинский «Энергоатом» и американская Westinghouse 30 сентября подписали соглашение о поставках ядерного топлива из США для реакторов типа ВВЭР-440 Ровненской АЭС, пишет украинская компания.

«При участии президента Украины Владимира Зеленского подписано соглашение между НАЭК «Энергоатом» и компанией Westinghouse о поставках ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-440 Ровненской АЭС. Документ был подписан 30 сентября в офисе президента Украины главой "Энергоатома" Петром Котиным и президентом, главным исполнительным директором Westinghouse Патриком Фрагманом», - говорится в сообщении.

Контракт предусматривает внедрение в эксплуатацию топливных сборок для реакторов типа ВВЭР-440 производства Westinghouse на Ровненской АЭС. Поставку тепловыделяющих сборок (ТВС) в Украину планируется начать с 2024 года с партии ТВС для проведения этапа опытной эксплуатации.

Также предусматривается возможность производства части комплектующих для тепловыделяющих сборок для ВВЭР-440 производства Westinghouse на предприятии «Атомнергомаш» (входит в «Энергоатом»).

По итогам подписания контракта глава Westinghouse также подтвердил готовность Westinghouse принять участие в проекте достройки третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

В настоящее время ядерное топливо компании Westinghouse используется на четырех энергоблоках Запорожской АЭС, двух энергоблоках Южно-Украинской АЭС и с 2021 будет поставляться для одного из энергоблоков Ровненской АЭС. При этом три энергоблока украинских АЭС (№2 и №3 Южно-Украинской АЭС, №5 Запорожской АЭС) работают исключительно на топливе Westinghouse.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Антиливер
Главное, чтобы в нужный момент ветер в сторону пшеков дул.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний