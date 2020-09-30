Внедорожник протаранил водовоз на перекрестке Революции и Химиков. Автомобилисты встали в пробку
Видеозапись аварии с участием водовоза и внедорожника в Красногвардейском районе Петербурга появилась в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» вечером 30 сентября. Дорожное происшествие собрало пробку.
«Внедорожник столкнулся с водовозом на перекрестке шоссе Революции и улицы Химиков», — написал в группе очевидец и автор ролика Артур.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», в результате аварии на шоссе Революции образовался транспортный затор, его длина составляет почти километр.
В отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти информация о ДТП не поступала.