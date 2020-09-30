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30.09.2020 19:32
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Внедорожник протаранил водовоз на перекрестке Революции и Химиков. Автомобилисты встали в пробку

Видеозапись аварии с участием водовоза и внедорожника в Красногвардейском районе Петербурга появилась в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» вечером 30 сентября. Дорожное происшествие собрало пробку.

«Внедорожник столкнулся с водовозом на перекрестке шоссе Революции и улицы Химиков», — написал в группе очевидец и автор ролика Артур.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», в результате аварии на шоссе Революции образовался транспортный затор, его длина составляет почти километр.

Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты»

В отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти информация о ДТП не поступала.

Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты»

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Комментарии (1)

Overlook
Там Всегда пробка (в час пик).
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