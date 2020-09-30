«Людям заняться нечем». Глава Минпромторга назвал глупостью предположения о наличии «Новичка» в России
Министр промышленности РФ Денис Мантуров уверен, что все утверждения о наличии отравляющего вещества «Новичок» на территории России не более чем глупость. Такое мнение он высказал «Интерфаксу» 30 сентября.
«Эту глупость даже уже не хочется обсуждать. Мы это уже проехали все, всю историю. Если людям заняться нечем, соответственно, им нужна повестка какая-то», — отреагировал глава Минпромторга на вопрос о том, готов ли Кремль доказать Организации по запрещению химоружия, которая вовлечена в дело Алексея Навального, что в нашей стране «Новичка» нет.
МИД Германии грозит России санкциями за возможное отравление Алексея Навального. Инцидент он считает нарушением международного права, а именно запрета на применение химического оружия.
Ни в России, ни в СССР боевое отравляющее химическое вещество «Новичок» никогда не производилось и не разрабатывалось, заявили в МИД РФ 23 сентября. А до этого,15 сентября, глава СВР Сергей Нарышкин уверял, что все запасы этого вещества уничтожены.
Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию. Чуть позже немецкие врачи вывели его из комы.
Лаборатория бундесвера в Германии нашла в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Образцы оппозиционера специалисты Швеции и Франции также изучали по просьбе Берлина. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». 23 сентября политика выписали из стационара немецкой клиники Charite.
28 сентября Мосгорсуд признал законным отказ СК возбудить дело о покушении на Навального. Также стало известно о том, что в клинике «Шарите» российского оппозиционера посетила канцлер Германии Ангела Меркель.