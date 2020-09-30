«Людям заняться нечем». Глава Минпромторга назвал глупостью предположения о наличии «Новичка» в России

Министр промышленности РФ Денис Мантуров уверен, что все утверждения о наличии отравляющего вещества «Новичок» на территории России не более чем глупость. Такое мнение он высказал «Интерфаксу» 30 сентября.

«Эту глупость даже уже не хочется обсуждать. Мы это уже проехали все, всю историю. Если людям заняться нечем, соответственно, им нужна повестка какая-то», — отреагировал глава Минпромторга на вопрос о том, готов ли Кремль доказать Организации по запрещению химоружия, которая вовлечена в дело Алексея Навального, что в нашей стране «Новичка» нет.

