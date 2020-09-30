Дату вручения Букеровской премии перенесли из-за того, что в день церемонии, 17 ноября, должна выйти книга экс-президента США Барака Обамы. Организаторы сочли, что два «столь захватывающих литературных события» — это слишком, и решили «дать читателям пару дней передышки». Церемонию проведут 19 ноября. Такое объяснение со ссылкой на представителей премии вечером 29 сентября привело издание The New York Times.



Автобиографическая книга Барака Обамы называется «Земля обетованная». В ней политик обещает честно рассказать о себе и своей семье, «взлётах и падениях», президентстве и о том, как Америка переживала различные «потрясения». Как отмечает The New York Times, сдвиг Букеровской премии означает, что работа обещает стать «мегабестселлером». Ещё одной возможной причиной такого решения журналисты называют то, что после вручения одной из самых престижных международных наград на рынке всегда в разы повышается спрос на произведения победителей и лауреатов. Из-за коронавируса в этом году книгоиздатели и продавцы испытывают трудности и могут просто не справиться со скачком спроса и на книгу Обамы, и на другие работы.