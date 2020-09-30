Скорая опрокинула грузовик на перекрестке Ириновского и Наставников
Авария с участием машины скорой помощи произошла вечером 30 сентября в Красногвардейском районе Петербурга. Медицинский автомобиль не разъехался с грузовым.
Как сообщает телеграм-канал «Мегаполис», на пересечении Ириновского проспекта и проспекта Наставников столкнулись автомобиль скорой помощи и грузовик. От удара последний перевернулся.
По словам очевидца, водитель грузовика сам выбрался из опрокинутой машины. В отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти данных об этом ДТП пока не поступало.
Движение на перекрестке затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», на проспекте Наставников и улице Потапова особенно плотно к перекрестку с Ириновским, а на Ириновском пробка к перекрестку от улицы Коммуны.