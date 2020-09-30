Воспитанники Академии шахмат Армении отправились в Нагорный Карабах. Об этом 30 сентября сообщается на странице учебного заведения в Facebook.
Академия также опубликовала фотографии шахматистов во время игр и уже на передовой.
«Наши сильные ребята-шахматисты воюют на передовой во имя мира. Гордимся вами, ребята», — гласит подпись под фотографиями.
Ранее сообщалось, что футболисты сборной Армении создали денежный фонд для пострадавших в конфликте.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.