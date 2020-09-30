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30.09.2020 18:37
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На передовую в Карабахе отправились армянские шахматисты

Воспитанники Академии шахмат Армении отправились в Нагорный Карабах. Об этом 30 сентября сообщается на странице учебного заведения в Facebook.

Академия также опубликовала фотографии шахматистов во время игр и уже на передовой.

«Наши сильные ребята-шахматисты воюют на передовой во имя мира. Гордимся вами, ребята», — гласит подпись под фотографиями.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной Армении создали денежный фонд для пострадавших в конфликте.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.

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Комментарии (5)

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(с) Посольство Армении в России сообщило о новых чартерных рейсах из Москвы в армянскую столицу. Рейсами могут прибыть добровольцы, желающие отправиться в Карабах.
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"На Белград! На Белград ! " - кричал Швейк, катясь в инвалидной коляске на Rekrutierungsstation..."(с) Ара ! И Джигиты ! За свои бабки и интересы богатеи организовали этот психоз. Обратно оторванные руки-ноги - головы не приштопаешь ! "За ради богатых вас гонют на убой и вы гибнете в кровях!" (с) "В час свой смертный кого кликать будете- родную мамуню, али чужого дядю ?"(с) "Долой войну ! Штык в землю !Прiветъ товарiщамъ в окопахъ! Вся власть - Советамъ!"(с)
AKM
Похвальный почин. Ждём на передовой, для защиты исторической родины, "Сергея" "Владимировича""Лаврова" и "Михаила" "Владимировича" "Мишустина". Жаль, Оганесян поучаствовать не может, в тюрьме сидит.
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