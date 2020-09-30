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30.09.2020 16:41
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Россияне задержаны в рамках крупнейшей в Испании антинаркотической операции на море

Национальная полиция Испании провела крупную операцию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Задержаны россияне и болгары.

Как сообщает 30 сентября ТАСС со ссылкой на пресс-релиз правоохранителей, в сентябре за пять дней полицейские перехватили четыре парусника преступной группировки. Изъято 35 тонн наркотика, задержаны девять членов ОПГ — граждане Болгарии и России.

Это самая крупная в Испании операция по борьбе с незаконным оборотом данного наркотика по морю, следователи работали в пяти странах, отмечают в полиции. Преступники постоянно меняли флаги и названия своих судов. Расследование началось в октябре прошлого года, в марте удалось перехватить первую партию наркотика с одного парусника.

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Комментарии (6)

Петр Петров
Интересно что скажет машка захарова
Андрей Васильев
Господа журналисты,не пишите пожалуйста на морские темы,не ваше.Какие парусники? В каких странах? Если есть инфа,дайте ссылку,можно англоязычную. Кто сегодня повезет наркотики на паруснике? У наркомафии скоростные катера,с мощнейшими "Ямахами" и ходом под 50 узлов.
Капитана не Джек Воробьев часом звали?
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