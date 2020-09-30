FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +13
79.68р93.02р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
30.09.2020 15:37
2
Печать

Ивлееву признали нарушительницей. Ей придется удалить выпуск на своем канале или выплатить штраф

Блогера Анастасию Ивлееву признали нарушительницей Закона о рекламе. Теперь ей придется более обдуманно подходить к рекламным интеграциям на YouTube.

Как сообщает пресс-служба УФАС по Ленинградской области 30 сентября, Ивлеевой выдано предписание о недопустимости дальнейшего распространения видеоролика, рекламирующего алкоголь в Интернете, то есть его необходимо удалить.

В управлении подчеркнули, если блогер не выполнит это требование, ей могут назначить административный штраф — от 12 до 20 тысяч рублей.

Дело о нарушении рекламного законодательства было возбуждено в начале сентября этого года. Антимонопольщики обратили внимание на один из выпусков Ивлеевой на YouTube-канале AgentShow, героем которого стал певец, заслуженный артист России Олег Газманов. В нем демонстрировался процесс приготовления алкогольного коктейля на основе вермута определенной торговой марки. Рекламируемый продукт был повернут этикеткой к зрителям, в отличие от второго ингредиента напитка — тоника. Все это смешивалось в брендированном бокале.

По данным антимонопольщиков, блогер владеет правами на YouTube-канал как индивидуальный предприниматель. Регистрировала бизнес она в налоговой Всеволожского района Ленобласти.

Реклама любого алкоголя в Интернете строго запрещена, еще раз напомнили в УФАС.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

barabaschka
12-20 тысяч, ужас-ужас, думаю, только на одной этой рекламе она пару сотен тысяч срубила
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний