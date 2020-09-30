Ивлееву признали нарушительницей. Ей придется удалить выпуск на своем канале или выплатить штраф
Блогера Анастасию Ивлееву признали нарушительницей Закона о рекламе. Теперь ей придется более обдуманно подходить к рекламным интеграциям на YouTube.
Как сообщает пресс-служба УФАС по Ленинградской области 30 сентября, Ивлеевой выдано предписание о недопустимости дальнейшего распространения видеоролика, рекламирующего алкоголь в Интернете, то есть его необходимо удалить.
В управлении подчеркнули, если блогер не выполнит это требование, ей могут назначить административный штраф — от 12 до 20 тысяч рублей.
Дело о нарушении рекламного законодательства было возбуждено в начале сентября этого года. Антимонопольщики обратили внимание на один из выпусков Ивлеевой на YouTube-канале AgentShow, героем которого стал певец, заслуженный артист России Олег Газманов. В нем демонстрировался процесс приготовления алкогольного коктейля на основе вермута определенной торговой марки. Рекламируемый продукт был повернут этикеткой к зрителям, в отличие от второго ингредиента напитка — тоника. Все это смешивалось в брендированном бокале.
По данным антимонопольщиков, блогер владеет правами на YouTube-канал как индивидуальный предприниматель. Регистрировала бизнес она в налоговой Всеволожского района Ленобласти.
Реклама любого алкоголя в Интернете строго запрещена, еще раз напомнили в УФАС.