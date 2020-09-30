Ивлееву признали нарушительницей. Ей придется удалить выпуск на своем канале или выплатить штраф

Блогера Анастасию Ивлееву признали нарушительницей Закона о рекламе. Теперь ей придется более обдуманно подходить к рекламным интеграциям на YouTube.



Как сообщает пресс-служба УФАС по Ленинградской области 30 сентября, Ивлеевой выдано предписание о недопустимости дальнейшего распространения видеоролика, рекламирующего алкоголь в Интернете, то есть его необходимо удалить.



В управлении подчеркнули, если блогер не выполнит это требование, ей могут назначить административный штраф — от 12 до 20 тысяч рублей.

