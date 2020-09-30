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30.09.2020 13:58
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СМИ: Полузащитник «Атлетико» стоимостью 16 млн евро получил предложение от «Зенита»

Полузащитник «Атлетико» Эктор Эррера, из-за травмы в сезоне 2012–2020 потерявший место в основном составе испанской команды, может перейти в петербургский «Зенит». Об этом 30 сентября пишет издание «Чемпионат».

По данным портала, 30-летний игрок, входящий в сборную Мексики, пока думает над предложением российского клуба, но местные СМИ пишут, что он не очень хочет покидать «Атлетико».

«Мексиканец перешёл в «Атлетико» из «Порту» в 2019 году на правах свободного агента. В сезоне-2019/2020 Эррера провёл 30 матчей, забил гол и отдал две результативные передачи. В феврале он получил повреждение приводящей мышцы, после чего потерял место в основном составе, поэтому в текущем сезоне ещё не выходил на поле. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость полузащитника в €16 млн», — сообщает «Чемпионат».

Эррера стабильно вызывается в сборную Мексики. Эктор дебютировал за национальную команду в 2012 году, провёл за неё 74 матча и забил шесть голов.

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Комментарии (2)

262467651
Н-да. А не так давно ФК "Зенит" слёзно жаловался на отсутствие денег. а теперь - 16 000 000 евро - за легионера - то есть деньги опять уйдут из страны и будут работать на "экономику участника НАТО и вероятного противника". Что это- измена Родине в закамуфлированном варианте, Новая схема вывода средств в оффшоры? Профессор Преображенский был как всегда прав.
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