СМИ: Полузащитник «Атлетико» стоимостью 16 млн евро получил предложение от «Зенита»

Полузащитник «Атлетико» Эктор Эррера, из-за травмы в сезоне 2012–2020 потерявший место в основном составе испанской команды, может перейти в петербургский «Зенит». Об этом 30 сентября пишет издание «Чемпионат».



По данным портала, 30-летний игрок, входящий в сборную Мексики, пока думает над предложением российского клуба, но местные СМИ пишут, что он не очень хочет покидать «Атлетико».



«Мексиканец перешёл в «Атлетико» из «Порту» в 2019 году на правах свободного агента. В сезоне-2019/2020 Эррера провёл 30 матчей, забил гол и отдал две результативные передачи. В феврале он получил повреждение приводящей мышцы, после чего потерял место в основном составе, поэтому в текущем сезоне ещё не выходил на поле. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость полузащитника в €16 млн», — сообщает «Чемпионат».

