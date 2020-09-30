Предупрежденная об уголовной ответственности за ложные показания обличительница историка Соколова в суде повторила то, что говорила в интервью «Фонтанке». Подсудимый слушал стоя и назвал ее лжецом, а адвокат Соколова отметил стремление девушки рассказать свою историю.

Как и ожидалось, на заседании 30 сентября допросили бывшую возлюбленную Соколова Екатерину Пржигодзкую. Девушка, которая состояла в отношениях с историком в 2007-2009 годах, в суде повторила все то, что год назад вскоре после убийства рассказала «Фонтанке»: как они познакомились, как уже после начала отношений она случайно узнала, что на самом деле Соколов женат и недавно вновь стал отцом, как она пыталась от него сбежать. Как в ноябре 2008 года он ее связал и избил, и как после этого выманил на «последнюю встречу», на которой сделал некую видеозапись, которой позже ее шантажировал - из-за этого еще год для нее продолжались эти болезненные отношения. Об избиении девушка рассказывала и в фильме «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона», за что получила от Соколова иск о защите чести и достоинства.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Адвокат Соколова Сергей Лукьянов просил снять некоторые вопросы и не слушать про обстоятельства избиения - преступлением это признано не было, девушке отказали в возбуждении уголовного дела, а события 12-летней давности никакого отношения к убийству аспирантки в ноябре 2019 года не имеют. Судья была готова остановиться на характеристике личности, но паралелльно с такими определениями как «лжец» и «лицемер», Пржигодзкая углублялась в историю. Соколов слушал ее стоя, скрестив руки на груди и переминаясь с ноги на ногу, казалось, он что-то шептал. Экс-доцент, судя по всему, нервничал и когда ему дали слово, напомнил, что девушка после того, как он ее «якобы избил» осталась в его постели еще на две ночи, что она не отрицала ни в суде, ни в интервью. Правда, по ее словам, это было связано с ее физическим состоянием и страхом. Напомнил он и про то, что после избиения она была с ним еще год - и с этим Екатерина не спорила.

Разошлись они по сути только в одном - Соколов утверждает, что встречи, в том числе интимные, были и после расставания, вплоть до 2013 года, причем европейские поездки, утверждает историк, оплачивал он. Пржигодзкая сказала, что встречалась с Соколовым после 2010 года только ради совместной работы, платила она за билеты и гостиницу сама, и никакого интима между ними больше не было.



Адвокат Лукьянов спросил девушку, действительно ли в интервью «Фонтанке» она говорила: «Когда мне сказали, что он лежит в больнице с переохлаждением, я очень хотела, чтобы он ... переохладился». Пржигодзкая это подтвердила и принесла свои извинения, хотя об этом ее не просили. Лукьянов отметил еще один момент из текста: «Сейчас мне кажется, что это была своего рода моя месть ему. Он разрушил всю мою жизнь. Из-за него я завалила несколько экзаменов и поняла, что не могу поступать в аспирантуру, хотя для меня это было логическое продолжение карьеры. У меня испортились отношения с родителями. Он вогнал меня в такую безнадежную ситуацию, что мое возвращение как-то подсознательно стало местью». Эти свои слова Екатерина также подтвердила.

Из уст Соколова вновь прозвучала фамилия его научного оппонента. Историк заявил, что Екатерина прилетела на заседание из Европы, где она живет и работает, с подачи Евгения Понасенкова. Девушка заявила, что с ним не знакома.

Соколов, уже после того, как Екатерину освободили от дачи показаний, назвал все ее слова «искусной местью». Он признал, что в 2008 году действительно ударил девушку, но объяснил это ревностью - якобы Соколов был не единственным ее любовником. Реальную ситуацию Пржигодзкая, по мнению подсудимого, раздула до невообразимых размеров и на 50 процентов весь ее рассказ является ложью.

