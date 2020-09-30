Стало известно, зачем историк Соколов звонил в посольство Франции в день убийства аспирантки. Ранее сообщалось, что он мог задумать побег
Из посольства Франции в России пришел ответ на судебный запрос из Петербурга. Дипломатов спрашивали, зачем историк Олег Соколов в день убийства аспирантки Анастасии Ещенко звонил в Москву.
Суть ответа на заседании 30 сентября изложила судья Юлия Максименко. В посольстве подтвердили, что Соколов 8 ноября 2019 года действительно звонил на телефон дипслужбы в Москве, но интересовало его отправленное ранее письмо, которое касалось его работы.
Запросить посольство о сути разговора с Соколовым ранее просила адвокат стороны потерпевших Александра Бакшеева. Защитник полагала, что историк мог задумать побег.
Олег Соколов обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия. Девушка умерла ночью 8 ноября от нескольких выстрелов в голову. Ее тело расчленили и выкинули в Мойку. Соколов был признан вменяемым.