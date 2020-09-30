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30.09.2020 12:28
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В суд пришла главная обличительница историка Соколова — студентка, рассказавшая об угрозах с его стороны

Бывшая возлюбленная историка Соколова Екатерина Пржигодзкая прилетела в Петербург для дачи показаний по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

Как стало известно «Фонтанке» 30 сентября, Пржигодзкая согласилась выступить свидетелем обвинения и предоставить суду сведения, характеризующие личность Соколова.

«Она прилетела из-за границы, находится в здании Санкт-Петербургского городского суда, готова дать показания», — уточнил собеседник «Фонтанки».

Екатерина Пржигодзкая встречалась с Соколовым до его романа с Ещенко. После учебы в СПбГУ девушка переехала за границу.

В исповеди «Фонтанке» Пржигодзкая в ноябре 2019 года рассказала в том числе об обстоятельствах расставания с Соколовым. Из ее воспоминаний следует, что доцент на прощальном свидании привязал ее скотчем к стулу, поднес к лицу раскаленный утюг.

Суд допросит Пржигодзкую сегодня, 30 сентября. Она готова подтвердить показания.

Ранее стало известно, что Соколов подал к Пржигодзкой иск о защите чести и достоинства с требованием опровергнуть сведения, изложенные в фильме «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона».

По версии обвинения, Олег Соколов в ночь на 8 ноября 2019 года выстрелами с близкого расстояния убил Анастасию Ещенко. Две пули нашли в ее затылке. Кроме стрельбы из обреза малокалиберной винтовки, Соколов, установили эксперты, душил аспирантку. После убийства тело потерпевшей расчленили и утопили в Мойке.

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