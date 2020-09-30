Грузовая «ГАЗель» забодала мопед в «кармане» на Стачек
Мопедист пострадал в ДТП в Кировском районе Петербурга утром 30 сентября. Он попал под грузовой фургон.
Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Сергей, в 7:35 в «кармане» проспекта Стачек, у общежитий СПбГМТУ, столкнулись грузовая «ГАЗель» и мопед. Судя по кадрам с места ДТП, у фургона повреждена передняя часть, а мопедист, возможно, ударился головой.
«Со встречки прилетел под «ГАЗельку». Без сознанки минут 5 был, — пишет про мопедиста участница группы Ксения. — Газелист скорую вызвал, думал, что он крякнул, не до скутера было ему».
В комментариях отмечают, что аварии в этом месте происходят нередко. «С заправки выезжают налево, а самые умные объезжают по встречке пробку на дублере перед лежачими. Вот и встречаются два одиночества», — пишет Дарья.