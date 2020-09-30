FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +13
79.68р93.02р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
30.09.2020 11:42
2
Печать

Грузовая «ГАЗель» забодала мопед в «кармане» на Стачек

Мопедист пострадал в ДТП в Кировском районе Петербурга утром 30 сентября. Он попал под грузовой фургон.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Сергей, в 7:35 в «кармане» проспекта Стачек, у общежитий СПбГМТУ, столкнулись грузовая «ГАЗель» и мопед. Судя по кадрам с места ДТП, у фургона повреждена передняя часть, а мопедист, возможно, ударился головой.

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13873225" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13873225" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

«Со встречки прилетел под «ГАЗельку». Без сознанки минут 5 был, — пишет про мопедиста участница группы Ксения. — Газелист скорую вызвал, думал, что он крякнул, не до скутера было ему».

В комментариях отмечают, что аварии в этом месте происходят нередко. «С заправки выезжают налево, а самые умные объезжают по встречке пробку на дублере перед лежачими. Вот и встречаются два одиночества», — пишет Дарья.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

prohor1969
Как обычно, журналист Фонтанки жжёт! В редакцию спеуциально таких неучей отбирают?
Где на фото мопед, стесняюсь спросить? а почему тогда не самокат или велосипед? Госномера на двухколесном автора разумеется не смущают?
На фото максискутер, если что.
Маэстро
Была бы голова, одел бы на неё шлем.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний