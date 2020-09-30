Одинаковых машин лишились в Петербурге соседи по району — директор и главбух. Оба не отъездили и года

За одну ночь угнали два новых чёрных Hyundai Santa Fe в Невском районе Петербурга, а в Горелово — Mitsubishi Outlander, тоже молодой, ещё кредитный.

Как стало известно «Фонтанке» 30 сентября, вчера утром в полицию Невского района обратились 37-летняя главный бухгалтер и 40-летний генеральный директор частных компаний. У женщины «Хёндэ» пропала с улицы Подвойского, со двора дома 18, корпус 1, ущерб она оценила в 2,97 миллиона рублей, а у мужчины — со двора дома 5, корпус 1, по улице Коллонтай. Оба автомобиля 2020 года выпуска, есть каско от разных страховых компаний. У бухгалтера авто в кредите, у директора в лизинге. В первом случае место угона не попало в поле зрения камеры видеонаблюдения, во втором повезло: камера ТСЖ зафиксировала, как 28 сентября в 21:56 в машину сел некий мужчина и уехал. Полиция изучает это видео.