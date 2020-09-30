В Петербурге «балконную амнистию» дополняют запретом на принуждение к демонтажу остекления

За инициативу единогласно проголосовали 46 депутатов. Она устанавливает, что требования по согласованию остекления балконов и лоджий, которые прописаны в правилах благоустройства, не распространяются на конструкции, установленные до 11 января 2020 года.

Петербуржцев не смогут обязать демонтировать незаконное остекление балконов, если оно было установлено до 11 января 2020 года. Соответствующий законопроект 30 сентября был принят в первом чтении на заседании городского парламента. Депутаты выразили опасения за сохранность исторического облика города в центральных районах.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что управляющие компании через суд заставляют петербуржцев демонтировать остекление как не соответствующее требованиям правил благоустройства. При этом зачастую собственники стеклили балконы задолго до вступления в силу правил благоустройства, а в ряде случаев оно достается от предыдущего владельца.



Депутат Денис Четырбок, который представлял законопроект, пояснил, что инициатива — это своеобразная амнистия для горожан, которая дает возможность корректировки других законов для соблюдения баланса интересов жителей и эстетической составляющей внешнего облика города.



Глава фракции Партии Роста Оксана Дмитриева обратила внимание на опасность, что «балконная амнистия» создаст проблемы в центре города, в частности, распространится на балконы исторических (построенных до 1917 года) зданий, а также дворовые фасады домов-памятников, если облик нелицевой стены не входит в перечень предметов охраны.



Депутат от «Справедливой России» Алексей Ковалев напомнил, что такие здания защищает городской закон об охранных зонах. Дмитриева парировала, что в случае, если не «вычеркнуть» исторический центр, законы вступят в соревнование, в котором будет считаться победителем последняя принятая инициатива.

