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30.09.2020 11:12
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В Петербурге «балконную амнистию» дополняют запретом на принуждение к демонтажу остекления

Петербуржцев не смогут обязать демонтировать незаконное остекление балконов, если оно было установлено до 11 января 2020 года. Соответствующий законопроект 30 сентября был принят в первом чтении на заседании городского парламента. Депутаты выразили опасения за сохранность исторического облика города в центральных районах.

За инициативу единогласно проголосовали 46 депутатов. Она устанавливает, что требования по согласованию остекления балконов и лоджий, которые прописаны в правилах благоустройства, не распространяются на конструкции, установленные до 11 января 2020 года.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что управляющие компании через суд заставляют петербуржцев демонтировать остекление как не соответствующее требованиям правил благоустройства. При этом зачастую собственники стеклили балконы задолго до вступления в силу правил благоустройства, а в ряде случаев оно достается от предыдущего владельца.

Депутат Денис Четырбок, который представлял законопроект, пояснил, что инициатива — это своеобразная амнистия для горожан, которая дает возможность корректировки других законов для соблюдения баланса интересов жителей и эстетической составляющей внешнего облика города.

Глава фракции Партии Роста Оксана Дмитриева обратила внимание на опасность, что «балконная амнистия» создаст проблемы в центре города, в частности, распространится на балконы исторических (построенных до 1917 года) зданий, а также дворовые фасады домов-памятников, если облик нелицевой стены не входит в перечень предметов охраны.

Депутат от «Справедливой России» Алексей Ковалев напомнил, что такие здания защищает городской закон об охранных зонах. Дмитриева парировала, что в случае, если не «вычеркнуть» исторический центр, законы вступят в соревнование, в котором будет считаться победителем последняя принятая инициатива.

Коммунист Александр Рассудов предложил создать типовые проекты остекления, на которые смогут ориентироваться горожане и которые поспособствуют приведению фасадов к единому облику.

Предыдущим законом парламент запретил штрафовать горожан за несогласованное остекление балконов и лоджий, которое было выполнено до 11 января 2020 года.

Ранее «Фонтанка» писала о случаях, когда управляющие компании по жалобам, поступившим на портал «Наш Санкт-Петербург», массово подавали иски с обязанием демонтировать остекление. При этом процедура согласования такой конструкции, если она не была предусмотрена в проекте многоквартирного дома, довольно затруднительная.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

fortun
Правильное решение.
Маэстро
То есть все безобразные сараи на балконах так и останутся. Зачем тогда нужна была вся эта возня? Больше заняться нечем, других проблем нет?
virtvid
Тогда в чем смысл всей этой затеи ?
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