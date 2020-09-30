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30.09.2020 11:07
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Теплоэнергетики закончили ремонт на улице Егорова после прорыва. Пришлось менять 21 метр

К утру 30 сентября компания «Теплосеть Санкт-Петербурга» закончила менять трубу в Адмиралтейском районе Петербурга. Поменяли 21 метр, осталось закончить с благоустройством.

Как сообщили «Фонтанке» в компании, работы по замене трубы велись у дома 23 по улице Егорова. Заменили 21 метр трубопровода и две неподвижные опоры, которые удерживают конструкцию. Теплосеть уже проверили и подключили к ней потребителей. «В данный момент ведутся работы по восстановлению благоустройства территории», — добавили в компании.

Труба рванула накануне, залив кипятком площадь в 400 квадратных метров. В зоне «подтопления» оказалось больше десятка автомобилей.

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