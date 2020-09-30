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30.09.2020 11:18
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Пневмохлопушки с Микки-Маус и Минни-Маус не понравились Выборгской таможне. В Россию их не пустили

Выборгская таможня не пустила в Россию груз контрафактных пневмохлопушек. Об этом сообщает ведомство 30 сентября.

Сотрудники таможни проверили на сооблюдение авторских прав груз из 4800 единиц пиротехнической продукции, которые ввозили в Россию. На них были изображены известные герои мультфильмов DISNEY, в частности Микки-Мауса и Минни-Маус.

Фото: Северо-Западное таможенное управление
Фото: Северо-Западное таможенное управление
Фото: Северо-Западное таможенное управление

«Товарный знак DISNEY имеет регистрацию в таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности ФТС России и принадлежит компании DISNEY ENTERPRISES, INC», — сообщает таможня.

Представитель правообладателя заявил о нарушении его исключительных прав и указал признаки контрафактности товара.

После этого в отношении перевозившего груз участника внешнеэкономической деятельности был составлен протокол по статье 14.10 КоАП РФ (незаконное использование чужого товарного знака).

Товар с незаконным воспроизведением товарного знака изъят.

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