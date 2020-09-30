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30.09.2020 09:22
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В Петербурге ищут подростка, пытавшегося изнасиловать школьницу в парадной

Полиция Выборгского района проверяет информацию о сексуальном насилии наш девятиклассницей в парадной дома на Просвещения.

Как стало известно «Фонтанке» 30 сентября, в полицию района обратился 35-летний индивидуальный предприниматель. Он сообщил о нападении на свою 14-летнюю дочь, которая около 17.30 возвращалась домой из школы. Неизвестный молодой человек на вид лет 13-14 в серой куртке с капюшоном в парадной дома совершил насильственный действия сексуального характера над девочкой.

Полиция изъяла видео с камер в и около парадной. Ведется поиск молодого человека.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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