Правительство запретило включать чаевые в счет

Правительство РФ выпустило постановление, меняющее правила оказания услуг в сфере общественного питания. Они должны заработать с 1 января 2021 года во всех кафе и ресторанах страны, пишет 30 сентября Роспотребнадзор.



Основное нововведение в правилах касается ценнообразования. Оно должно формироваться, как пишет ведомство, только на основании стоимости продукции, указанной в меню.



С нового года в итоговый счет не могут быть добавлены ни какие платежи, комиссии или чаевые, кроме стоимости заказанных блюд и выбранных услуг.

