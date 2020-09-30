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30.09.2020 08:28
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Правительство запретило включать чаевые в счет

Правительство РФ выпустило постановление, меняющее правила оказания услуг в сфере общественного питания. Они должны заработать с 1 января 2021 года во всех кафе и ресторанах страны, пишет 30 сентября Роспотребнадзор.

Основное нововведение в правилах касается ценнообразования. Оно должно формироваться, как пишет ведомство, только на основании стоимости продукции, указанной в меню.

С нового года в итоговый счет не могут быть добавлены ни какие платежи, комиссии или чаевые, кроме стоимости заказанных блюд и выбранных услуг.

«Такой подход должен исключить практику введения потребителей в заблуждение относительно реальных расходов при оказании указанных услуг (когда к стоимости блюд, указанных в меню прибавляются всевозможные доплаты за обслуживание)», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

При этом заведение может предложить клиенту приобрести услуги по организации досуга и другие услуги, но они должны быть однозначно указаны в прейскурант с указанием их стоимости. Потребитель вправе отказаться от оплаты таких дополнительных услуг (расходов), а если они оплачены - потребовать от исполнителя возврата уплаченной суммы.

Помимо цены блюд и услуг, заведения должны указывать не только их · наименования, но и указание способов приготовления блюд и входящих в них основных ингредиентов, а также сведения об объеме (весе) порций готовых блюд и покупных товаров, емкости потребительской тары предлагаемой алкогольной продукции и объеме ее порции и данные о калорийности, содержание белков, жиров, углеводов, а также витаминов, макро- и микроэлементов при добавлении их в процессе приготовления.

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Комментарии (1)

Litl_m
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